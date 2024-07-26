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Прем'єр Індії може приїхати в Україну: ЗМІ назвали ймовірну дату

Фото: Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді з президентом України Володимиром Зеленським (колаж РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну в серпні. Очікується, що візит відбудеться в другій половині місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wionews.

 

Нагадаємо, що на початку цього року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Моді та запросив лідера Індії відвідати його країну.

Зауважимо також, що цього місяця Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Це сталось саме того дня, коли російські військові обстріляли дитячу клініку "Охматдит" в Києві. Після цього Володимир Зеленський витупив з заявою, та назвав приїзд Моді до Росії "руйнівним ударом по мирних зусиллях".

У відповідь на дану заяву Індія викликала посла України.

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Прем'єр-міністрІндія