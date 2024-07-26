RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Индии может приехать в Украину: СМИ назвали вероятную дату

Фото: Премьер-министр Индии Нарендра Моди с президентом Украины Владимиром Зеленским (коллаж РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в августе. Ожидается, что визит состоится во второй половине месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wionews.

Напомним, что в начале этого года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Моди и пригласил лидера Индии навестить его страну.

Отметим также, что в этом месяце Индия вызвала посла Украины. Это произошло после того, как президент Украины раскритиковал встречу Моди с российским диктатором Владимиром Путиным, назвав это "разрушительным ударом по мирным усилиям".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияПремьер-министр