Прем'єр Хорватії звільнив міністра оборони через смертельну ДТП

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович відправив у відставку главу Міноборони Маріо Банозича, через дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.

"Ви чули про обставини аварії, і ми висловлюємо співчуття і занепокоєння з приводу стану міністра, якого було госпіталізовано з важкими фізичними травмами", - заявив прем'єр Хорватії.

Він зазначив, що уповноважив держсекретаря Здравко Якопо виконувати обов'язки міністра оборони.

"Я звільнив Банозича, обов'язки міністра виконуватиме держсекретар", - заявив він.

ДТП із міністром оборони Хорватії

Аварія сталася рано вранці 11 листопада. Окружна прокуратура повідомила, що автомобіль Банозича обігнав вантажівку в тумані, після чого міністр зіткнувся з фургоном, який їхав з іншого напрямку. Водій другого транспортного засобу загинув унаслідок аварії.

Банозич, якого госпіталізували після аварії, перебуває в реанімації. У нього травма головного мозку, грудей і кінцівок. За словами лікарів, він не пам'ятає аварії.

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