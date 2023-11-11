Премьер Хорватии уволил министра обороны из-за смертельного ДТП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

"Вы слышали об обстоятельствах аварии, и мы выражаем сожаление и беспокойство по поводу состояния министра, который был госпитализирован с тяжелыми физическими травмами”, - заявил премьер Хорватии.

Он отметил, что уполномочил госсекретаря Здравко Якопо выполнять обязанности министра обороны.

"Я уволил Банозича, обязанности министра будет выполнять госсекретарь", - заявил он.

ДТП с министром обороны Хорватии

Авария произошла рано утром 11 ноября. Окружная прокуратура сообщила, что автомобиль Банозича обогнал грузовик в тумане, после чего министр столкнулся с фургоном, идущим с другого направления. Водитель второго транспортного средства погиб в результате аварии.

Банозич, которого госпитализировали после аварии, находится в реанимации. У него травма головного мозга, груди и конечностей. По словам врачей, он не помнит аварии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.