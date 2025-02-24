Прем'єр Хорватії: мир в Україні повинен включати план реінтеграції окупованих територій

Підтримка України з боку Хорватії

Хорватія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримала Україну на дипломатичному рівні, засудивши агресію та приєднавшись до санкцій Європейського Союзу проти Росії. Загреб надав військову допомогу, передавши Києву зброю, боєприпаси та військову техніку. Окремо Хорватія сприяла гуманітарній підтримці, приймаючи українських біженців і надаючи їм житло та соціальну допомогу.

В кінці січня 2025-го голова українського уряду Денис Шмигаль заявив, що Хорватія веде підготовку до виділення нового пакета військово-технічної допомоги Україні.

Також у жовтні минулого року Україна та Хорватія уклали двосторонню угоду про довгострокову підтримку і співпрацю.

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