Прем'єр Хорватії: мир в Україні повинен включати план реінтеграції окупованих територій
Майбутній мир в Україні повинен припинити вбивства, а також включати план реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича під час виступу на саміті "Підтримуй Україну".
"Ми не маємо дивитися на мир, як на можливість сказати, що західні партнери, друзі України були призведені до позиції, яка суперечить тому, що ми захищали останні роки. Мир має припинити вбивство і має містити план реінтеграції ваших окупованих територій. Це справедливий спосіб продовжувати роботу, й ось так ЄС має докладати свої зусилля", - заявив він.
За словами голови хорватського уряду, лише сильна економічно й військово Україна, зі спільною підтримкою Європи, здатна гарантувати свободу й безпеку для своїх громадян.
Підтримка України з боку Хорватії
Хорватія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримала Україну на дипломатичному рівні, засудивши агресію та приєднавшись до санкцій Європейського Союзу проти Росії. Загреб надав військову допомогу, передавши Києву зброю, боєприпаси та військову техніку. Окремо Хорватія сприяла гуманітарній підтримці, приймаючи українських біженців і надаючи їм житло та соціальну допомогу.
В кінці січня 2025-го голова українського уряду Денис Шмигаль заявив, що Хорватія веде підготовку до виділення нового пакета військово-технічної допомоги Україні.
Також у жовтні минулого року Україна та Хорватія уклали двосторонню угоду про довгострокову підтримку і співпрацю.
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