Прем'єр Хорватії: мир в Україні повинен включати план реінтеграції окупованих територій

Майбутній мир в Україні повинен припинити вбивства, а також включати план реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича під час виступу на саміті "Підтримуй Україну".

"Ми не маємо дивитися на мир, як на можливість сказати, що західні партнери, друзі України були призведені до позиції, яка суперечить тому, що ми захищали останні роки. Мир має припинити вбивство і має містити план реінтеграції ваших окупованих територій. Це справедливий спосіб продовжувати роботу, й ось так ЄС має докладати свої зусилля", - заявив він. За словами голови хорватського уряду, лише сильна економічно й військово Україна, зі спільною підтримкою Європи, здатна гарантувати свободу й безпеку для своїх громадян.