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Премьер Хорватии: мир в Украине должен включать план реинтеграции оккупированных территорий

Понедельник 24 февраля 2025 14:47
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Премьер Хорватии: мир в Украине должен включать план реинтеграции оккупированных территорий Фото: Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Будущий мир в Украине должен прекратить убийства, а также включать план реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича во время выступления на саммите "Поддерживай Украину".

"Мы не должны смотреть на мир, как на возможность сказать, что западные партнеры, друзья Украины были приведены к позиции, которая противоречит тому, что мы защищали последние годы. Мир должен прекратить убийство и должен содержать план реинтеграции ваших оккупированных территорий. Это справедливый способ продолжать работу, и вот так ЕС должен прилагать свои усилия", - заявил он.

По словам главы хорватского правительства, только сильная экономически и военно Украина, с общей поддержкой Европы, способна гарантировать свободу и безопасность для своих граждан.

Поддержка Украины со стороны Хорватии

Хорватия с первых дней полномасштабного вторжения России поддержала Украину на дипломатическом уровне, осудив агрессию и присоединившись к санкциям Европейского Союза против России. Загреб оказал военную помощь, передав Киеву оружие, боеприпасы и военную технику. Отдельно Хорватия способствовала гуманитарной поддержке, принимая украинских беженцев и предоставляя им жилье и социальную помощь.

В конце января 2025-го глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Хорватия ведет подготовку к выделению нового пакета военно-технической помощи Украине.

Также в октябре прошлого года Украина и Хорватия заключили двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве.

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