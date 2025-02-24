Премьер Хорватии: мир в Украине должен включать план реинтеграции оккупированных территорий

Будущий мир в Украине должен прекратить убийства, а также включать план реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича во время выступления на саммите "Поддерживай Украину".

"Мы не должны смотреть на мир, как на возможность сказать, что западные партнеры, друзья Украины были приведены к позиции, которая противоречит тому, что мы защищали последние годы. Мир должен прекратить убийство и должен содержать план реинтеграции ваших оккупированных территорий. Это справедливый способ продолжать работу, и вот так ЕС должен прилагать свои усилия", - заявил он. По словам главы хорватского правительства, только сильная экономически и военно Украина, с общей поддержкой Европы, способна гарантировать свободу и безопасность для своих граждан.