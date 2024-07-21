Прем'єр Греції заявив про необхідність возз'єднання Кіпру

"Як я також сказав президенту (Туреччини, - ред.) Ердогану під час нашої нещодавньої зустрічі у Вашингтоні, Кіпр, держава-член ЄС, через 50 років після трагедії 1974 року не повинен залишатися розділеною", - заявив Міцотакіс.

Прем'єр Греції заявив, що його країна поділяє дипломатичний шлях. Він вважає, що обидві спільноти повинні сісти за стіл переговорів, "щоб знайти рішення в рамках резолюцій ООН за непорушної умови, що будь-яка угода визнає суверенітет, громадянство, міжнародна правосуб'єктність".

"У цих зусиллях наші кіпрські брати мають підтримку і допомогу Греції", - додав він.