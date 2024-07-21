Премьер Греции заявил о необходимости воссоединения Кипра

"Как я также сказал президенту (Турции, - ред.) Эрдогану во время нашей недавней встречи в Вашингтоне, Кипр, государство-член ЕС, через 50 лет после трагедии 1974 года не должен оставаться разделенным", - заявил Мицотакис.

Премьер Греции заявил, что его страна разделяет дипломатический путь. Он считает, что оба сообщества должны сесть за стол переговоров, "чтобы найти решение в рамках резолюций ООН при незыблемом условии, что любое соглашение признает суверенитет, гражданство, международную правосубъектность".

"В этих усилиях у наших кипрских братьев есть поддержка и помощь Греции", - добавил он.