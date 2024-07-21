ua en ru
Нд, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Греції заявив про необхідність возз'єднання Кіпру

Афіни, Неділя 21 липня 2024 15:56
UA EN RU
Прем'єр Греції заявив про необхідність возз'єднання Кіпру Фото: прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Греція закликає до возз'єднання Кіпру у 50-ту річницю операції Туреччини на острові. Афіни вважають, що рішення повинне бути ухвалене шляхом дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, якого цитує Kathimerini.

"Як я також сказав президенту (Туреччини, - ред.) Ердогану під час нашої нещодавньої зустрічі у Вашингтоні, Кіпр, держава-член ЄС, через 50 років після трагедії 1974 року не повинен залишатися розділеною", - заявив Міцотакіс.

Прем'єр Греції заявив, що його країна поділяє дипломатичний шлях. Він вважає, що обидві спільноти повинні сісти за стіл переговорів, "щоб знайти рішення в рамках резолюцій ООН за непорушної умови, що будь-яка угода визнає суверенітет, громадянство, міжнародна правосуб'єктність".

"У цих зусиллях наші кіпрські брати мають підтримку і допомогу Греції", - додав він.

Розкол Кіпру

Кіпр був розколотий у 1974 році після перевороту та турецького вторгнення. Острів поділений на дві частини, півднем керує міжнародно визнаний уряд, який представляє країну в ЄС. Північна частина залишається відколотою і визнається лише Туреччиною.

ООН не змогла об'єднати острів під однією владою. Північний Кіпр хоче об’єднання з Кіпром на умовах федерації, але кіпрська влада відкидає цю можливість, побоюючись зростання турецького впливу.

Додамо, що ЄС ввів санкції проти Туреччини через дослідження родовищ в Кіпрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туреччина Кіпр Греція
NEWS
Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго
Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла