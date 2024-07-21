Премьер Греции заявил о необходимости воссоединения Кипра
Греция призывает к воссоединению Кипра в 50-ю годовщину операции Турции на острове. Афины считают, что решение должно быть принято путем дипломатии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, которого цитирует Kathimerini.
"Как я также сказал президенту (Турции, - ред.) Эрдогану во время нашей недавней встречи в Вашингтоне, Кипр, государство-член ЕС, через 50 лет после трагедии 1974 года не должен оставаться разделенным", - заявил Мицотакис.
Премьер Греции заявил, что его страна разделяет дипломатический путь. Он считает, что оба сообщества должны сесть за стол переговоров, "чтобы найти решение в рамках резолюций ООН при незыблемом условии, что любое соглашение признает суверенитет, гражданство, международную правосубъектность".
"В этих усилиях у наших кипрских братьев есть поддержка и помощь Греции", - добавил он.
Раскол Кипра
Кипр был расколот в 1974 году после переворота и турецкого вторжения. Остров поделен на две части, югом управляет международно признанное правительство, представляющее страну в ЕС. Северная часть остается отколотой и признается только Турцией.
ООН не смогла объединить остров под одной властью. Северный Кипр хочет объединения с Кипром на условиях федерации, но кипрские власти отвергают эту возможность, опасаясь роста турецкого влияния.
Добавим, что ЕС ввел санкции против Турции из-за исследования месторождений Кипра.
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