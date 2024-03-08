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Прем'єр Греції про удар по Одесі: ви нас не налякаєте, ми продовжимо підтримувати Україну

Фото: Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Греція продовжить підтримувати України стільки, скільки буде потрібно. Росія не здатна налякати Афіни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час виступу на конференції Європейської народної партії в Бухаресті, якого цитує ERT NEWS.

"У нас має бути лише одне послання до Кремля: Ви нас не залякаєте, ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні" - заявив прем'єр-міністр. 

Він наголосив на тому, що Греція продемонструє рішучість й непохитну підтримку Україні, а Європейський союз (ЄС) надсилає чіткий сигнал про те, що жодне порушення міжнародного права, територіальної цілісності або ж зміна кордонів силою -  не буде сприйняте Європою.  

Удар по Одесі під час візиту прем'єра Греції 

5 березня, грецьке видання Prototema написало про те, що колона президента України Володимира Зеленського, яка знаходилася поряд з грецькою делегацією на чолі з прем'єром Кіріакосом Міцотакісом, нібито зазнала ракетного удару в Одесі. Пізніше один з грецьких чиновників, який входив до делегації, розповів після удару, що "все в порядку".

Президент Володимир Зеленський, коментуючи удар, заявив, що сам бачив вибух від російського удару.

При цьому спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла про те, що удар не був пов'язаний з конкретним візитом до Одеси.

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