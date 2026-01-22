Прем'єр Гренландії зробив заяву щодо "угоди Трампа": не знає, про що мова
Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен повідомив, що не знає, про яку угоду з США йде мова. Питання щодо Гренландії мають право вирішувати тільки Нуук та Копенгаген, а не НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання DR, що цитує заяву Нільсена під час пресконференції.
За словами Нільсена, він не знає, що саме міститься в цій угоді, про яку говорили генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп. Нільсен нагадав, що тільки Данія та Гренландія можуть укладати будь-які угоди в цьому питанні.
"Щодо угоди, я не знаю, що саме в ній є. Але я знаю, що зараз у нас є робоча група, яка працює над рішенням", - сказав він.
Нільсен додав, що Гренландія та Данія встановили "червоні лінії" - жодних зазіхань на територію, або на корисні копалини, які є на острові.
"Наскільки я розумію, вчорашні дискусії стосувалися спільної мети. Це саме те, про що ми домовилися: ми можемо робити більше для безпеки в Арктиці. Кілька днів тому представники Гренландії та Данії провели переговори з Рютте. Ми повідомили йому про наші "червоні лінії". Нічого про корисні копалини чи ресурси", - зазначив прем'єр Гренландії.
Нільсен також прокоментував слова Трампа про "повний доступ" до території Гренландії, нагадавши, що риторика США останніми тижнями була неприйнятною для мешканців острова. Проте він висловив надію, що робоча група зробить все можливе для відновлення конструктивних відносин.
Нагадаємо, 21 січня Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив про формування рамок майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону. До цього Трамп виступав за передачу Гренландії під контроль США - в тому числі нібито із метою розміщення там елементів системи протиракетної оборони "Золотий купол".
За даними ЗМІ, рамкова угода щодо Гренландії містить принцип поваги суверенітету Данії над островом. При цьому передбачає розміщення ПРО "Золотий купол". Буде оновлено укладену в 1951 році оборонну угоду між Данією та США.
При цьому сам Рютте 22 січня сказав, що Трамп у ході переговорів навколо майбутнього Гренландії не обговорював питання суверенітету острова. А прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтримала досягнуту угоду