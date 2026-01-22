Премьер Гренландии сделал заявление о "сделке Трампа": не знает, о чем речь

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что не знает, о каком соглашении с США идет речь. Вопрос по Гренландии имеют право решать только Нуук и Копенгаген, а не НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание DR , цитирующее заявление Нильсена во время пресс-конференции.

По словам Нильсена, он не знает, что именно содержится в этом соглашении, о котором говорили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп. Нильсен напомнил, что только Дания и Гренландия могут заключать любые соглашения в этом вопросе.

"Относительно соглашения, я не знаю, что именно в нем есть. Но я знаю, что сейчас у нас есть рабочая группа, которая работает над решением", - сказал он.

Нильсен добавил, что Гренландия и Дания установили "красные линии" - никаких посягательств на территорию, или на полезные ископаемые, которые есть на острове.

"Насколько я понимаю, вчерашние дискуссии касались общей цели. Это именно то, о чем мы договорились: мы можем делать больше для безопасности в Арктике. Несколько дней назад представители Гренландии и Дании провели переговоры с Рютте. Мы сообщили ему о наших "красных линиях". Ничего о полезных ископаемых или ресурсах", - отметил премьер Гренландии.

Нильсен также прокомментировал слова Трампа о "полном доступе" к территории Гренландии, напомнив, что риторика США в последние недели была неприемлемой для жителей острова. Однако он выразил надежду, что рабочая группа сделает все возможное для восстановления конструктивных отношений.