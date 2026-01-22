Премьер Гренландии сделал заявление о "сделке Трампа": не знает, о чем речь
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что не знает, о каком соглашении с США идет речь. Вопрос по Гренландии имеют право решать только Нуук и Копенгаген, а не НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание DR, цитирующее заявление Нильсена во время пресс-конференции.
По словам Нильсена, он не знает, что именно содержится в этом соглашении, о котором говорили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп. Нильсен напомнил, что только Дания и Гренландия могут заключать любые соглашения в этом вопросе.
"Относительно соглашения, я не знаю, что именно в нем есть. Но я знаю, что сейчас у нас есть рабочая группа, которая работает над решением", - сказал он.
Нильсен добавил, что Гренландия и Дания установили "красные линии" - никаких посягательств на территорию, или на полезные ископаемые, которые есть на острове.
"Насколько я понимаю, вчерашние дискуссии касались общей цели. Это именно то, о чем мы договорились: мы можем делать больше для безопасности в Арктике. Несколько дней назад представители Гренландии и Дании провели переговоры с Рютте. Мы сообщили ему о наших "красных линиях". Ничего о полезных ископаемых или ресурсах", - отметил премьер Гренландии.
Нильсен также прокомментировал слова Трампа о "полном доступе" к территории Гренландии, напомнив, что риторика США в последние недели была неприемлемой для жителей острова. Однако он выразил надежду, что рабочая группа сделает все возможное для восстановления конструктивных отношений.
Напомним, 21 января Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о формировании рамок будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. До этого Трамп выступал за передачу Гренландии под контроль США - в том числе якобы с целью размещения там элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол".
По данным СМИ, рамочное соглашение по Гренландии содержит принцип уважения суверенитета Дании над островом. При этом предусматривает размещение ПРО "Золотой купол". Будет обновлено заключенное в 1951 году оборонное соглашение между Данией и США.
При этом сам Рютте 22 января сказал, что Трамп в ходе переговоров вокруг будущего Гренландии не обсуждал вопрос суверенитета острова. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала достигнутое соглашение