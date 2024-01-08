Премьер Франции ушла в отставку

В понедельник, 8 января, премьер-министр Франции Элизабет Борн подала президенту Эммануэлю Макрону заявление об своей отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Макрона в Twitter.

В своем послании Макрон "искренне" поблагодарил главу правительства Франции за ее "образцовую" работу на "службе нации".

"Госпожа премьер-министр, дорогая Элизабет Борн, ваша работа на благо нашей нации каждый день была образцовой. Вы реализовали наш проект с мужеством, приверженностью и решимостью государственной деятельницы. Благодарю вас от всего сердца", - написал он.

Элизабет Борн и ее команда будут заниматься повседневными делами до назначения нового правительства.

Элизабет Борн стала второй женщиной, которая заняла пост премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала эту должность в течении 11 месяцев.

Борн занимала руководящие должности в правительстве еще с 2017 года. В 2022 году она стала премьером Франции.

Помощь Украине от Франции

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Франция является одной из европейских стран, оказывающей активную финансовую и военную поддержку нашей стране.

К примеру, недавно стало известно о том, что пилоты Вооруженных сил Украины в 2024 году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.

Кроме того, недавно Париж заявлял о намерениях выделить еще 200 млн евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупки французской техники.

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