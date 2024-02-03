Прем'єр Фінляндії відкинув можливість відкриття кордону з Росією

"Наскільки ми розуміємо, за східним кордоном знаходяться люди, мета яких - нелегально потрапити до Фінляндії", - сказав він.

За словами Орпо, йдеться не про сотні, а про тисячі людей. Уряд Фінляндії вважає ситуацію на кордоні з РФ дуже серйозною та тривожною.

"Зрозуміло, що ми не можемо зняти наше закриття кордонe", - відкреслив прем'єр.

Він додав, що необхідно готувати засоби для боротьби з нелегальним перетином кордону, незважаючи на закриття.

Закриття кордону Фінляндії із РФ

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

13 грудня уряд переглянув своє рішення і відновив роботу двох КПП. Але вже за кілька днів кордон знову довелося закрити повністю через нову хвилю мігрантів.

Вже в січні 2024 року уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити закриття кордонів з Росією щонайменше до 11 лютого.