Премьер Финляндии откинул возможность открытия границы с Россией

"Насколько мы понимаем, за восточной границей находятся люди, цель которых - нелегально попасть в Финляндию", - сказал он.

По словам Орпо, речь идет не о сотнях, а о тысячах людей. Правительство Финляндии считает ситуацию на границе с РФ очень серьезной и тревожной.

"Понятно, что мы не можем снять наше закрытие границы", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что необходимо готовить средства для борьбы с нелегальным пересечением границы, невзирая на закрытие.

Закрытие границы Финляндии из РФ

Напомним, 30 ноября 2023 года власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.

Уже в январе 2024 года правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границ с Россией по меньшей мере до 11 февраля.