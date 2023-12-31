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Прем'єр Фінляндії анонсував нові заходи щодо безпеки країни та її кордонів

Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Закриття кордону Фінляндії з Росією ускладнило повсякденне життя в країні. Однак уряд уже працює над рішенням, щоб зупинити нелегальну міграцію.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Фінляндії.

"Проблеми на нашому східному кордоні не зникли. Уряд уважно стежить за ситуацією і працює над рішеннями, щоб зупинити інструментальну міграцію", - заявив він. 

Орпо підкреслив, що закриття кордону з Росією ускладнило повсякденне життя багатьох людей і підприємств.

"Однак безпека Фінляндії та її кордонів є для нас пріоритетом. Ми не підемо на компроміс у цьому питанні", - заявив він.

Фінляндія закрила кордони із Росією

30 листопада влада Фінляндіївирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні і може продовжити її закриття.

13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову закрили.

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