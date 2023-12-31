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Премьер Финляндии анонсировал новые меры для безопасности страны и ее границ

Фото: премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Закрытие границы Финляндии с Россией осложнило поседневную жизнь в стране. Однако правительство уже работает над решением, чтобы остановить нелегальную миграцию.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Финляндии.

"Проблемы на нашей восточной границе не исчезли. Правительство внимательно следит за ситуацией и работает над решениями, чтобы остановить инструментальную миграцию", - заявил он. 

Орпо подчеркнул, что закрытие границы с Россией осложнило повседневную жизнь многих людей и предприятий.

"Однако безопасность Финляндии и ее границ является для нас приоритетом. Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе", - заявил он. 

Финляндия закрыла границы с Россией

30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова закрыли.

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