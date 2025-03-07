Прем'єр Естонії запитав ЄС про готовність допомагати Україні, у відповідь - тиша, - Politico
Прем'єр Естонії Крістен Міхал порушив питання про готовність ЄС допомогти Україні. У відповідь пролунало гробове мовчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними анонімного джерела видання, Міхал порушив питання щодо того, чи зможе ЄС замінити або якось компенсувати припинення військової допомоги та розвідки з боку США під час закритих обговорень.
За словами високопосадовця ЄС, який безпосередньо був обізнаний з цими обговореннями, прем'єр запитав, чи зможе Європа впоратися самостійно.
Однак у відповідь була тиша.
Видання зауважує, що країни ЄС разом зобов'язалися надати Україні більше фінансової та військової підтримки, ніж США, починаючи з повномасштабного вторгнення Росії три роки тому.
Ця підтримка продовжуватиме надходити в найближчі місяці, при цьому на 2025 рік передбачено близько 30 мільярдів євро фінансової допомоги через кредити, забезпечені замороженими активами Росії.
Зауважимо, що днями очільники країн Балтії обговорили із українським президентом Володимиром Зеленським мир в Україні. Серед них був і прем'єр Міхал.
Нагадаємо також, що цими вихідними прем'єр-міністр Британії Кір Стармер організував саміт щодо України. Зустріч європейських лідерів була покликана продемонструвати спільну і тверду підтримку України.
Але пізніше ЗМІ написали про те, що країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України. Латвія, Литва та Естонія були виключені.
Крім того, в четвер, 6 березня європейські лідери знову зустрілись, однак вже в Брюсселі. Було скликано спеціальний саміт лідерів країн ЄС. Засідання призначалось європейській обороні та Україні, у ньому такоє взяв участь і Зеленський.
За словами Зеленського, Україна та Європа зустрілись для підготовки плану для сталого миру.
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