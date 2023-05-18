Прем'єр Естонії закликала повністю заборонити транзит товарів ЄС через Росію

Європейському союзу потрібно повністю заборонити транзит своїх товарів через територію Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, яку приводить Bloomberg.
"Експорт з Естонії до Казахстану, Киргизстану, Грузії, Вірменії та Узбекистану різко зріс з минулого року", - йдеться у заяві.
Каллас сумнівається, що більшість товарів досягла цих пунктів призначення після транзиту через Росію.
З минулого року експорт напівпровідників з Естонії до Казахстану, Грузії та Киргизстану зріс на 189%, 222% та 21 576% відповідно. Вона вважає, що Європейському союзу необхідно вжити заходів щодо цього питання.
"Найпростіше було б заборонити транзит у всіх країнах, що межують з Росією. Окрема санкція Естонії не вирішить проблему, тому що експорт просто переміститься в іншу прикордонну країну", - сказала прем'єр Естонії.
Нагадаємо, що лідери країн "Великої сімки" (G7) обговорять на саміті в Японії, як відстежувати російську торгівлю алмазами з метою запровадження обмежень на пізнішому етапі.
Новий, 11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії практично готовий, але до нього, ймовірно, не увійде заборона на імпорт російського трубопровідного газу.
Країни ЄС планують допомогти своїм компаніям вийти з російського ринку на тлі ризику того, що їх обкладуть податками для фінансування війни. До 11-го пакету санкцій можуть потрапити ще близько 100 компаній та осіб.
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