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Премьер Эстонии призвала полностью запретить транзит товаров ЕС через Россию

Фото: Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейскому союзу следует полностью запретить транзит своих товаров через территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которое приводит Bloomberg.

"Экспорт из Эстонии в Казахстан, Кыргызстан, Грузию, Армению и Узбекистан резко вырос с прошлого года", - говорится в заявлении.

Каллас сомневается, что большинство товаров достигло этих пунктов назначения после транзита через Россию.

С прошлого года экспорт полупроводников из Эстонии в Казахстан, Грузию и Кыргызстан вырос на 189%, 222% и 21 576% соответственно. Она считает, что Европейскому союзу необходимо принять меры по этому вопросу.

"Проще всего было бы запретить транзит во всех граничащих с Россией странах. Отдельная санкция Эстонии не решит проблему, потому что экспорт просто переместится в другую пограничную страну", - сказала премьер Эстонии.

Напомним, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) обсудят на саммите в Японии, как отслеживать российскую торговлю алмазами с целью введения ограничений на более позднем этапе.

Новый, 11-й пакет санкций Евросоюза против России практически готов, но в него, вероятно, не войдет запрет на импорт российского трубопроводного газа.

Страны ЕС планируют помочь своим компаниям выйти с российского рынка на фоне риска обложения налогами для финансирования войны. В 11-й пакет санкций могут попасть еще около 100 компаний и человек.

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