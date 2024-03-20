Прем'єр Естонії закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону

"Я б хотіла бачити більше трьох відсотків", - заявила вона, пояснивши це тим, що Росія розуміє тільки сигнал сили.

За словами Калласа, Естонія інвестує в національну оборону понад 3,2% свого ВВП.

Каллас визнала, що людям важко пояснити, що в оборону потрібно вкладати більше коштів, тому що вони не завжди відчувають, що це необхідно прямо зараз.

"Але на той час, коли вони це зрозуміють, буде вже надто пізно", - наголосила вона.

НАТО готується до ескалації

Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Зокрема, керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід має підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.