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Премьер Эстонии призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону

Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвал НАТО увеличить ранее установленный показатель расходов на оборону в размере 2% от ВВП по меньшей мере до 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Я бы хотела видеть больше трех процентов", - заявила она, объяснив это тем, что Россия понимает только сигнал силы.

По словам Калласа, Эстония инвестирует в национальную оборону более 3,2% своего ВВП.

Каллас признала, что людям трудно объяснить, что в оборону нужно вкладывать больше средств, потому что они не всегда чувствуют, что это необходимо прямо сейчас.

"Но к тому времени, когда они это поймут, будет уже слишком поздно", - подчеркнула она. 

НАТО готовится к эскалации

Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

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