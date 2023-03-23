Прем’єр Естонії виступила проти будь-якого послаблення санкцій проти Росії

Санкції проти Росії не можна послаблювати. Навпаки, країнам G7 слід знизити ліміт цін на нафту, щоб ще більше скоротити доходи країни-агресора.

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми знаємо, що Росія менше заробляє на нафті. Ми бачимо, що економічні санкції, включно з обмеженням цін на нафту, впливають на російську економіку та її здатність підживлювати військову машину", - сказала вона після прибуття на переговори між 27 національними лідерами ЄС у Брюсселі.

Каллас зазначила, що санкції проти Росії потрібно продовжувати. За її словами, Естонія погодиться знову підняти обмеження, якщо ціни на нафту зростуть.

Прем'єр-міністр виступила проти будь-якого послаблення санкцій проти Росії, чого домагається Москва в переговорах щодо зернової угоди.

"Ми не повинні послаблювати санкції", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначав, що ЄС майже вичерпав ліміт санкцій проти Росії, тому слід зосередитися на фінансовій та військовій підтримці України.

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