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Прем'єр Естонії: Угорщина стає проблемою, яку необхідно вирішити

Фото: Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Сергій Пишкін

Угорщина стає проблемою для Європейського союзу, яку необхідно вирішити, оскільки зберігати єдність стає дедалі складніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, яку цитує The Guardian.

Як відзначає видання, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже давно випробовує терпіння лідерів Європейського союзу, затримуючи вступ Швеції до НАТО, блокуючи підтримку України й протестуючи проти нових законів про міграцію. Водночас потискання руку російському диктатору Володимиру Путіну може стати останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння. 

"Це стає проблемою, яку ми повинні вирішити. У нас і раніше були різні думки, і нам вдавалося зберігати єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше. Ми - Європейський Союз, у нас є правила, за якими ми приймаємо рішення. Ми не маємо потужного інструменту для протидії (тому, що робить Угорщина, - ред.)", заявила Каллас напередодні саміту ЄС. 

Каллас висловила здивування тим, що Будапешт дотримується поглядів, які протилежні поглядам більшості країн-членів ЄС, а також залишається поза межами єврозони попри високу інфляцію. За її словами, саме Угорщина потребує Європейського союзу. 

Коментуючи блокування членства Швеції в НАТО, прем'єр Естонії відзначила, що ЄС ймовірно вдасться знайти спільну мову з Угорщиною, після схвалення з боку Туреччини. 

Позиція Орбана щодо війни

Проросійський Орбан підтримує теплі зв'язки з Кремлем, у зв'язку з чим неодноразово конфліктував з Києвом, у тому ж числі з приводу можливості етнічних угорців вчитися своєю мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон про право школярів знати державну мову.

Як відзначає The Guardian, Орбан стає дедалі ізольованішим в Європейському союзі через свою поведінку й низку скандальних заяв. Водночас в Брюсселі занепокоєні тим, що наступного року Угорщина на ротаційній основі головуватиме в Раді ЄС

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