Орбан стає все більш ізольованим в ЄС, але ще має "карти на руках", - The Guardian

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стає дедалі ізольованішим в Європейському союзі, втім він все ще має "карти на руках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як пояснює видання, поразка польської партії "Право і справедливість", а також наближення Туреччини до ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО ще більше ізолюють Орбана, який підживлює розчарування по всій Європі.

Угорський лідер вже давно є аутсайдером на європейській арені. Ймовірно, що під час саміту лідерів ЄС в Брюсселі, який відбудеться вже сьогодні, прем'єр буде ще більш самотнім, ніж зазвичай.

Що цьому передувало?

Поразка партії "Право і справедливість" у Польщі залишила Будапешт практично сам на сам у боротьбі з Брюсселем за дотримання демократичних норм, а наближення ратифікації заявки Швеції на членство у НАТО поставила в центр уваги небажання Угорщини підписувати відповідну угоду.

Також нещодавня зустріч Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним додала дискомфорту серед європейських чиновників, які вважають, що дружні зв'язки між Угорщиною, Росією та Китаєм - не відповідають і навіть шкодять західному альянсу.

Як пояснив директор будапештського дослідницького інституту "Політичний капітал" Петер Креко, Орбан "намагається зберегти за собою роль "плацдарму" між Заходом і Сходом", попри те, що це неможливо в нинішній геополітичній реальності.

Зокрема угорський лідер лише посилив свою гнівну риторику в останні дні, яка була спрямована на європейські інституції.

"Москва була трагедією, а Брюссель - поганою сучасною пародією. Москва не підлягала відновленню, але Брюссель і Європейський Союз можна відремонтувати", - заявив він під час вшанування пам'яті угорського повстання 1956 року проти Радянського Союзу.

Риторика Орбана не залишилась непоміченою. Високопоставлені європейські чиновники заявили про своє занепокоєння поведінкою Будапешту, відзначивши сумнів у довірі Угорщині.

Один із дипломатів відзначив, що проблеми з країною "швидше за все, будуть ставати все глибшими і глибшими і все більше загрожуватимуть спільним рішенням зі стратегічно важливих питань". Інший відзначив, що Угорщина ставатиме все більш ізольованою, оскільки затримка з членством Швеції в НАТО негативно впливає на безпеку всіх союзників.

Козирі в рукаві

В другій половині наступного року Угорщина на ротаційній основі головуватиме в Раді ЄС. В Брюсселі вже занепокоєні щодо того, як Будапешт використовуватиме свою роль.

"Угорський уряд також затримує нову військову допомогу ЄС Україні, і підтримка Будапешта знадобиться для запропонованого збільшення бюджету блоку та фінансової допомоги Києву", - додає видання.

Попри те, що Орбан зазнав невдачі, коли Брюссель заморозив мільярди євро, які були призначені для Угорщини, зараз з'явились сигнали про те, що частина коштів все ж може бути розморожена в якості способу змусити Будапешт підписати ключові фінансові рішення для ЄС.

Як відзначив один з високопоставлених угорських чиновників, наразі "Існує багато невизначеності щодо майбутнього". Інші ж відзначили, що ризик бути ізольованим в майбутньому стає все більшим.

"Він блокує вступ Швеції до НАТО. Він тисне руку Путіну. Він порівнює ЄС з кривавою диктатурою Радянського Союзу. Менш ніж за тиждень Орбан надав достатньо доказів того, що він не гідний обіймати посаду президента ЄС. Те, що Єврокомісія навіть розглядає можливість розморозити кошти для Орбана в цій ситуації, є смішним", - заявив німецький депутат Європарламенту від "зелених" Даніель Фройнд.

Позиція Орбана щодо війни

Проросійський Орбан підтримує теплі зв'язки з Кремлем, у зв'язку з чим неодноразово конфліктував з Києвом, у тому ж числі з приводу можливості етнічних угорців вчитися своєю мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон про право школярів знати державну мову.