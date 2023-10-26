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Премьер Эстонии: Венгрия становится проблемой, которую необходимо решить

Фото: Кая Каллас, премьер-министр Эстонии (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Сергей Пышкин

Венгрия становится проблемой для Европейского союза, которую необходимо решить, поскольку сохранять единство становится все сложнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которую цитирует The Guardian.

Как отмечает издание, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже давно испытывает терпение лидеров Европейского союза, задерживая вступление Швеции в НАТО, блокируя поддержку Украины и протестуя против новых законов о миграции. В то же время пожатие руки российскому диктатору Владимиру Путину может стать последней каплей, которая переполнила чашу терпения. 

"Это становится проблемой, которую мы должны решить. У нас и раньше были разные мнения, и нам удавалось сохранять единство, но в отношении Венгрии это становится все сложнее. Мы - Европейский Союз, у нас есть правила, по которым мы принимаем решения. Мы не имеем мощного инструмента для противодействия (тому, что делает Венгрия, - ред.)", заявила Каллас накануне саммита ЕС. 

Каллас выразила удивление тем, что Будапешт придерживается взглядов, которые противоположны взглядам большинства стран-членов ЕС, а также остается за пределами еврозоны несмотря на высокую инфляцию. По ее словам, именно Венгрия нуждается в Европейском союзе. 

Комментируя блокирование членства Швеции в НАТО, премьер Эстонии отметила, что ЕС вероятно удастся найти общий язык с Венгрией, после одобрения со стороны Турции. 

Позиция Орбана относительно войны

Пророссийский Орбан поддерживает теплые связи с Кремлем, в связи с чем неоднократно конфликтовал с Киевом, в том же числе по поводу возможности этнических венгров учиться на своем языке после того, как Украина приняла в 2017 году закон о праве школьников знать государственный язык.

Как отмечает The Guardian, Орбан становится все более изолированным в Европейском союзе из-за своего поведения и ряда скандальных заявлений. В то же время в Брюсселе обеспокоены тем, что в следующем году Венгрия на ротационной основе будет председательствовать в Совете ЕС.

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ВенгрияЭстонияЕвросоюз