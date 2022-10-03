Прем’єр Естонії про ядерні погрози Росії: Не можна вести перемовини з терористами

Вона зазначила, що вісім років тому РФ приховано починала окупацію Криму та розповідала про "зелених чоловічків". Проте зараз вона відкрито веде агресивну війну проти сусідньої держави.

"Це зовсім нова перспектива. Вони погрожують ядерною зброєю. Повинна бути дуже жорстка реакція. Якщо це зійде їм з рук - вони будуть використовувати цей аргумент знову і знову, тому що це спрацювало, тому що вони бачать, що ми боїмося і готові робити те, чого вони хочуть. Не можна вести перемовини з терористами", - сказала прем'єр.

Каллас зазначила, що Росія тероризує світ і намагається примусити припинити допомагати Україні - "не йти на кроки, на які ми б в іншому разі пішли, якби не боялися".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що на Росію будуть очікувати "серйозні наслідки", якщо вона вирішить застосувати ядерну зброю.

Аналітики ISW зазначали, що Путін ядерними погрозами прагне налякати Захід, щоб досягти від України домовленості про припинення вогню, яке він хоче використовати для переозброєння.

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