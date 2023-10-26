Прем'єр Естонії про аварію на газогоні Balticconnector: не можна виключати диверсію

Глава естонського уряду зазначила під час виступу на прес-конференції перед самітом ЄС у Брюсселі, що розслідування аварії газопроводу на дні Балтійського моря продовжується.

"У той час, коли було завдано пошкодження, у цьому місці знаходилися два кораблі", - розповіла вона.

Одне судно – китайське, а друге було російським, уточнила Каллас. Тоді фінська влада знайшли якір китайського корабля, але "не зовсім ясно, чи був він (газопровід) прорваний цим якорем", йдеться у публікації.

Висловлюючись про можливість диверсії, прем'єр Естонії наголосила, що "нічого не виключає", але сподівається, що це не було навмисним саботажем.

Також Каллас повідомила, що наразі фінська та естонська влада перевіряє всю підводну інфраструктуру. Крім того, кораблі НАТО також були перекинуті до Фінської затоки, приєднавшись до патрулювання.

Пошкодження газопроводу Balticconnector

Нагадаємо, газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з'єднують Фінляндію та Естонію у Балтійському морі, були пошкоджені в ніч проти 8 жовтня. За словами командувача ВМС Естонії Юрі Саска, трубопровід, який для захисту був залитий бетоном, виглядає так, ніби "хтось розірвав його збоку".

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв рішучу відповідь, якщо диверсія на газопроводі підтвердиться.

Додамо, що Фінляндія, яка проводить власне розслідування інциденту, припустила, що за аварією стоїть "якась держава".