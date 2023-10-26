Премьер Эстонии об аварии на газопроводе Balticconnector: нельзя исключать диверсию

Глава эстонского правительства отметила в ходе выступления на пресс-конференции перед саммитом ЕС в Брюсселе, что расследование аварии газопровода на дне Балтийского моря продолжается.

"В то время, когда было нанесено повреждение, в этом месте находились два корабля", - рассказала она.

Одно судно - китайское, а второе было российским, уточнила Каллас. Тогда финские власти нашли якорь китайского корабля, но "не совсем ясно, был ли он (газопровод) прорван этим якорем", говорится в публикации.

Высказываясь о вероятности диверсии, премьер Эстонии подчеркнула, что "ничего не исключает", но надеется, что это не было преднамеренным саботажем.

Также Каллас сообщила, что в настоящее время финские и эстонские власти проверяют всю подводную инфраструктуру. Кроме того, корабли НАТО также были переброшены в Финский залив, присоединившись к патрулированию.

Повреждение газопровода Balticconnector

Напомним, газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющие Финляндию и Эстонию в Балтийском море, были повреждены в ночь на 8 октября. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, трубопровод, который для защиты был залит бетоном, выглядит так, будто "кто-то разорвал его со стороны".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ, если диверсия на газопроводе подтвердится.

Добавим, что Финляндия, которая проводит собственное расследование инцидента, допустила, что за аварией стоит "какое-то государство".