Прем'єр Естонії анонсувала "сюрприз" щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі

"Я впевнена, що єдина гарантія безпеки України, яка дійсно працює, – це НАТО. Але я не хочу якось зіпсувати сюрприз саміту у Вільнюсі", - сказала Каллас.

Своєю чергою Столтенберг висловив упевненість у тому, що лідери на зустрічі "прийдуть до єдиної позиції" щодо приєднання України до НАТО.



"Поки що рано передбачати результати саміту. Зараз йдуть консультації, як відбувається завжди щодо важливих рішень, які нам необхідно ухвалити. Але я абсолютно впевнений, що лідери на саміті прийдуть до єдиної позиції щодо того, як відповісти на очікування України щодо членства", - зазначив генсек.

Вступ України до НАТО

Україна усвідомлює, що зможе приєднатися до НАТО тільки після завершення бойових дій. Проте держава хоче на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, отримати політичне рішення щодо підтримки вступу.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що країна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що очікування України від саміту Альянсу вже частково задоволені. Також він закликав до вирішальних рішень щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі.

Окрім того, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. Зазначимо, що в Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.