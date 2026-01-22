UA

Прем'єр Данії зробила заяву про переговори навколо Гренландії

Прем'єр Данії зробила заяву про переговори навколо Гренландії

Фото: Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтримала досягнуту угоду в ході переговорів президента США Дональда Трампа і секретаря НАТО Марка Рютте стосовно співпраці у Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Фредеріксен зазначили, що це "добре і природно", що питання безпеки Арктики обговорювалося між президентом США та генеральним секретарем НАТО. Вона також додала, що розмовляла з Рютте до і після його зустрічі з Трампом.

"НАТО повністю усвідомлює позицію Данії, що можна обговорювати будь-що політичне, включаючи питання безпеки, інвестицій та економіки, але не можна обговорювати наш суверенітет", - додала Фредеріксен.

Вона також звернула увагу на ключове питання – НАТО не може приймати рішення щодо суверенітету Данії та Гренландії.

Секретар НАТО Марк Рютте також підкреслив, що вчора мав дуже хорошу дискусію з Дональдом Трампом про те, як захистити Арктичний регіон від Росії та Китаю.

Він додав, що питання полягає в тому, як арктичні країни, такі як Канада, Ісландія, Данія, Швеція, Фінляндія та Норвегія, можуть колективно співпрацювати зі США, щоб забезпечити безпеку Арктики, щоб не допустити росіян та китайців.

"Важливо переконатися, що китайці та росіяни не отримають доступу до економіки Гренландії", - додав Рютте.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив про запровадження мит щодо низки європейських держав, які діятимуть доти, поки Вашингтон не отримає можливість придбати Гренландію. Підвищення тарифів передбачено у два етапи.

Згідно з його заявою, з 1 лютого 2026 року на всі товари, що імпортуватимуться до США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії, діятиме мито у розмірі 10%.

Вже з 1 червня 2026 року ставка зросте до 25%. Ці обмеження залишатимуться чинними до моменту досягнення домовленості про повне та беззастережне придбання Гренландії.

При цьому офіційні особи Євросоюзу скептично сприйняли заяву президента США Дональда Трампа про відміну загрози ввести мита на товари країн, які підтримали Данію перед загрозами Білого дому.

