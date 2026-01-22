Прем'єр Данії зробила заяву про переговори навколо Гренландії

Фредеріксен зазначили, що це "добре і природно", що питання безпеки Арктики обговорювалося між президентом США та генеральним секретарем НАТО. Вона також додала, що розмовляла з Рютте до і після його зустрічі з Трампом.

"НАТО повністю усвідомлює позицію Данії, що можна обговорювати будь-що політичне, включаючи питання безпеки, інвестицій та економіки, але не можна обговорювати наш суверенітет", - додала Фредеріксен.

Вона також звернула увагу на ключове питання – НАТО не може приймати рішення щодо суверенітету Данії та Гренландії.

Секретар НАТО Марк Рютте також підкреслив, що вчора мав дуже хорошу дискусію з Дональдом Трампом про те, як захистити Арктичний регіон від Росії та Китаю.

Він додав, що питання полягає в тому, як арктичні країни, такі як Канада, Ісландія, Данія, Швеція, Фінляндія та Норвегія, можуть колективно співпрацювати зі США, щоб забезпечити безпеку Арктики, щоб не допустити росіян та китайців.

"Важливо переконатися, що китайці та росіяни не отримають доступу до економіки Гренландії", - додав Рютте.