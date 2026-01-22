Премьер Дании сделала заявление о переговорах вокруг Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала достигнутое соглашение в ходе переговоров президента США Дональда Трампа и секретаря НАТО Марка Рютте относительно сотрудничества в Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Фредериксен отметили, что это "хорошо и естественно", что вопрос безопасности Арктики обсуждался между президентом США и генеральным секретарем НАТО. Она также добавила, что разговаривала с Рютте до и после его встречи с Трампом.
"НАТО полностью осознает позицию Дании, что можно обсуждать что-либо политическое, включая вопросы безопасности, инвестиций и экономики, но нельзя обсуждать наш суверенитет", - добавила Фредериксен.
Она также обратила внимание на ключевой вопрос - НАТО не может принимать решения относительно суверенитета Дании и Гренландии.
Секретарь НАТО Марк Рютте также подчеркнул, что вчера имел очень хорошую дискуссию с Дональдом Трампом о том, как защитить Арктический регион от России и Китая.
Он добавил, что вопрос заключается в том, как арктические страны, такие как Канада, Исландия, Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия, могут коллективно сотрудничать с США, чтобы обеспечить безопасность Арктики, чтобы не допустить россиян и китайцев.
"Важно убедиться, что китайцы и русские не получат доступа к экономике Гренландии", - добавил Рютте.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении ряда европейских государств, которые будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не получит возможность приобрести Гренландию. Повышение тарифов предусмотрено в два этапа.
Согласно его заявлению, с 1 февраля 2026 года на все товары, которые будут импортироваться в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будет действовать пошлина в размере 10%.
Уже с 1 июня 2026 года ставка вырастет до 25%. Эти ограничения будут оставаться в силе до момента достижения договоренности о полном и безоговорочном приобретении Гренландии.
При этом официальные лица Евросоюза скептически восприняли заявление президента США Дональда Трампа об отмене угрозы ввести пошлины на товары стран, которые поддержали Данию перед угрозами Белого дома.