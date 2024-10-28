Прем'єр Данії: не вірю, що Росія вела війну 2,5 роки без допомоги Китаю

Допомога Китаю для РФ

Нагадаємо, ще в липні Nikkei писало, що китайські компанії експортують обладнання, яке необхідне для виробництва зброї, до Білорусі. Потім воно потрапляє до Росії.

У свою чергу нещодавно президент України Володимир Зеленський наголошував, що Китай допомагає Росії затягувати війну.

Також глава української держави розкритикував Китай, оскільки він спробував створити "альтернативу" формулі миру, яка не дотримується територіальної цілісності України.

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