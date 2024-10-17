ua en ru
Чт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай активно допомагає Росії затягувати війну проти України, - Зеленський

Брюссель, Четвер 17 жовтня 2024 13:23
UA EN RU
Китай активно допомагає Росії затягувати війну проти України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія отримує військову допомогу з Ірану та Північної Кореї. Китай допомагає РФ затягувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу у Єврораді.

Глава держави наголосив, що Росії потрібно більше сил, а диктатор Володимир Путін готує підкріплення для продовження війни, а не для її припинення.

За словами Зеленського, Путін хоче до наступного року зрівнятися з виробництвом боєприпасів у країнах ЄС.

"Він отримує допомогу від Північної Кореї снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. Плюс Іран... На жаль, ми також маємо чіткі дані розвідки про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну", - сказав президент.

Він зазначив, що план перемоги України розрахований на посилення і, якщо його дотримувати, війну можна закінчити не пізніше наступного року.

Ставлення Китаю до війни

Китай стверджує, що займає нібито нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Проте китайські компанії продовжують постачати Росії товари подвійного значення. Офіційно не було зафіксовано передачу китайської зброї Москві.

Китай розробив власний так званий "мирний план" щодо України. В Україні його розкритикували. Президент України назвав альтернативні мирні ініціативи деструктивними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Китай Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна, - Зеленський
Для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна, - Зеленський
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи