Китай активно допомагає Росії затягувати війну проти України, - Зеленський

Росія отримує військову допомогу з Ірану та Північної Кореї. Китай допомагає РФ затягувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу у Єврораді.

Глава держави наголосив, що Росії потрібно більше сил, а диктатор Володимир Путін готує підкріплення для продовження війни, а не для її припинення.

За словами Зеленського, Путін хоче до наступного року зрівнятися з виробництвом боєприпасів у країнах ЄС.

"Він отримує допомогу від Північної Кореї снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. Плюс Іран... На жаль, ми також маємо чіткі дані розвідки про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну", - сказав президент.

Він зазначив, що план перемоги України розрахований на посилення і, якщо його дотримувати, війну можна закінчити не пізніше наступного року.