Премьер Дании: не верю, что Россия вела войну 2,5 года без помощи Китая

Помощь Китая для РФ

Напомним, еще в июле Nikkei писало, что китайские компании экспортируют оборудование, которое необходимо для производства оружия, в Беларусь. Затем оно попадает в Россию.

В свою очередь недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Китай помогает России затягивать войну.

Также глава украинского государства раскритиковал Китай, поскольку он попытался создать "альтернативу" формуле мира, которая не соблюдает территориальную целостность Украины.

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