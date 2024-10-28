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Прем'єр Данії: не вірю, що Росія вела війну 2,5 роки без допомоги Китаю

Понеділок 28 жовтня 2024 22:41
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Прем'єр Данії: не вірю, що Росія вела війну 2,5 роки без допомоги Китаю Фото: Метте Фредеріксен, прем'єр Данії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія, ймовірно, не змогла б таку війну проти України без допомоги Китаю. Також у РФ тісні відносини з Північною Кореєю та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з учасниками саміту Україна - Північна Європа.

Глава датського уряду зазначила, що тісні відносини між Росією, Північною Кореєю та Іраном викликають глибоке занепокоєння з погляду глобальної безпеки.

"І ми повинні бути реалістами. Я не думаю, що Росія могла б розпочати таку повномасштабну війну в Європі і вести її понад 2,5 роки без допомоги Китаю", - наголосила Фредеріксен.

Вона звернула увагу, що ситуація з безпекою у світі дуже змінилася.

Допомога Китаю для РФ

Нагадаємо, ще в липні Nikkei писало, що китайські компанії експортують обладнання, яке необхідне для виробництва зброї, до Білорусі. Потім воно потрапляє до Росії.

У свою чергу нещодавно президент України Володимир Зеленський наголошував, що Китай допомагає Росії затягувати війну.

Також глава української держави розкритикував Китай, оскільки він спробував створити "альтернативу" формулі миру, яка не дотримується територіальної цілісності України.

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