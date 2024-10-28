Прем'єр Данії: не вірю, що Росія вела війну 2,5 роки без допомоги Китаю

Росія, ймовірно, не змогла б таку війну проти України без допомоги Китаю. Також у РФ тісні відносини з Північною Кореєю та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з учасниками саміту Україна - Північна Європа.

Глава датського уряду зазначила, що тісні відносини між Росією, Північною Кореєю та Іраном викликають глибоке занепокоєння з погляду глобальної безпеки. "І ми повинні бути реалістами. Я не думаю, що Росія могла б розпочати таку повномасштабну війну в Європі і вести її понад 2,5 роки без допомоги Китаю", - наголосила Фредеріксен. Вона звернула увагу, що ситуація з безпекою у світі дуже змінилася.