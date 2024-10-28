Премьер Дании: не верю, что Россия вела войну 2,5 года без помощи Китая
Россия, вероятно, не смогла бы вести такую войну против Украины без помощи Китая. Также у РФ тесные отношения с Северной Кореей и Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции с участниками саммита Украина - Северная Европа.
Глава датского правительства отметила, что тесные отношения между Россией, Северной Кореей и Ираном вызывают глубокую обеспокоенность с точки зрения глобальной безопасности.
"И мы должны быть реалистами. Я не думаю, что Россия могла бы начать такую полномасштабную войну в Европе и вести ее более 2,5 лет без помощи Китая", - подчеркнула Фредериксен.
Она обратила внимание, что ситуация с безопасностью в мире сильно изменилась.
Помощь Китая для РФ
Напомним, еще в июле Nikkei писало, что китайские компании экспортируют оборудование, которое необходимо для производства оружия, в Беларусь. Затем оно попадает в Россию.
В свою очередь недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Китай помогает России затягивать войну.
Также глава украинского государства раскритиковал Китай, поскольку он попытался создать "альтернативу" формуле мира, которая не соблюдает территориальную целостность Украины.
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