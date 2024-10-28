Премьер Дании: не верю, что Россия вела войну 2,5 года без помощи Китая

Россия, вероятно, не смогла бы вести такую войну против Украины без помощи Китая. Также у РФ тесные отношения с Северной Кореей и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции с участниками саммита Украина - Северная Европа.

Глава датского правительства отметила, что тесные отношения между Россией, Северной Кореей и Ираном вызывают глубокую обеспокоенность с точки зрения глобальной безопасности. "И мы должны быть реалистами. Я не думаю, что Россия могла бы начать такую полномасштабную войну в Европе и вести ее более 2,5 лет без помощи Китая", - подчеркнула Фредериксен. Она обратила внимание, что ситуация с безопасностью в мире сильно изменилась.