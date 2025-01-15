Прем'єрка Данії відповіла Трампу на його амбіції щодо Гренландії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом відповіла на його амбіції щодо Гренландії. За її словами, острівна автономія сама має ухвалити рішення про незалежність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцелярії Фредеріксен.
Повідомляється, що сьогодні прем'єр Данії провела телефонну розмову з Трампом. Вона наголосила на важливості зміцнення безпеки в Арктиці й на тому, що Королівство Данія готове взяти на себе ще більшу відповідальність за це.
"У бесіді прем'єр-міністр послалася на заяви прем'єра Гренландії Муте Егеде про те, що Гренландія не продається. Прем'єр-міністр заявила, що Гренландія сама має ухвалити рішення про незалежність", - ідеться в заяві.
Фредеріксен наголосила, що данські компанії роблять внесок у зростання і створення робочих місць у Сполучених Штатах, а також що ЄС і США мають спільну зацікавленість у зміцненні торгівлі.
Під час бесіди обговорювали війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та відносини з Китаєм. Розмова тривала 45 хвилин. Сторони домовилися продовжити діалог.
Дональд Трамп останнім часом часто каже, що хоче зробити Гренландію частиною США. І не виключає, що може застосувати силу, щоб переконати Данію.
На сьогодні острів є напівсуверенною територією у складі Данського королівства. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде виступає за незалежність і каже, що народ сам має вирішити своє майбутнє.
Повідомлялося, що в приватному порядку Данія направила команді Трампа пропозицію обговорювати не "купівлю Гренландії", а інші запити, які можуть стосуватися острова. Метте Фредеріксен хотіла прояснити ситуацію в особистій бесіді з Трампом.
Нагадаємо, цього тижня союзники Трампа подали законопроєкт про "купівлю Гренландії". Пропонується дозволити йому почати переговори, щойно він офіційно вступить на посаду 20 січня.
Прем'єр-міністр Муте Егеде повторює, що Гренландія зацікавлена у зміцненні зв'язків зі США, але на своїх умовах. Насамперед ідеться про військову сферу та розвиток гірничодобувної промисловості.
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