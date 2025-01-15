Премьер Дании ответила Трампу на его амбиции по Гренландии

Сообщается, что сегодня премьер Дании провела телефонный разговор с Трампом. Она подчеркнула важность укрепления безопасности в Арктике и то, что Королевство Дания готово взять на себя еще большую ответственность за это.

"В беседе премьер-министр сослалась на заявления премьера Гренландии Муте Эгеде о том, что Гренландия не продается. Премьер-министр заявила, что Гренландия сама должна принять решение о независимости", - говорится в заявлении.

Фредериксен подчеркнула, что датские компании вносят вклад в рост и создание рабочих мест в Соединенных Штатах, а также что ЕС и США имеют общую заинтересованность в укреплении торговли.

В ходе беседы обсуждались война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и отношения с Китаем. Разговор длился 45 минут. Стороны договорились продолжить диалог.

Что было раньше

Дональд Трамп в последнее время часто говорит, что хочет сделать Гренландию частью США. И не исключает, что может применить силу, чтобы убедить Данию.

На сегодня остров является полусуверенной территорией в составе Датского королевства. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выступает за независимость и говорит, что народ сам должен решить свое будущее.

Сообщалось, что в частном порядке Дания направила команде Трампа предложение обсуждать не "покупку Гренландии", а другие запросы, которые могут касаться острова. Метте Фредериксен хотела прояснить ситуацию в личной беседе с Трампом.