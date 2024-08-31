Прем'єр Данії вибачилась за затримку з F-16 для України: хотіла передати ще на початку війни

Данія хотіла передати F-16 Україні ще на початку війни. Однак дане рішення приймається спільно з партнерами.

"Перш за все, я надзвичайно пишаюся тим, що наші F-16 тепер працюють в Україні. Мені шкода, що це зайняло так багато часу. Я була готова передати їх з самого початку війни, але знову ж таки, у нас (в НАТО - ред.) були досить довгі дискусії про те, чи це гарна ідея, чи ні, і, можливо, на цьому варто закінчити дискусії і просто зробити те, що потрібно", - повідомила прем'єр.

Вона наголосила, що нині винищувачі літають в Україні, і пілоти роблять хорошу роботу.

"На жаль, ми втратили одного з них кілька днів тому. Від імені данського уряду ми заявили, що ми не накладаємо обмежень на F-16, вони мають застосовуватись згідно з міжнародним правом", - зауважила вона.

Фредеріксен зазначила, що Данія надала винищувачі Україні без жодних обмежень, відповідно до міжнародного права.