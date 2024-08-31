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Альтернатив перемозі України у війні немає, - прем'єрка Данії

Прага, Субота 31 серпня 2024 16:01
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Альтернатив перемозі України у війні немає, - прем'єрка Данії Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Альтернативи перемоги України у війні з Росією немає. Виграш РФ буде не лише програшем України, але поразкою Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен на конференції Globsec Forum у Празі 31 серпня.

Вона наголосила, що Україна повинна виграти війну. На її думку, це "неминучий розвиток".

"Немає альтернативи виграшу України у війні. Тому що якщо виграє Росія, то не тільки Україна зазнає поразки, але й усі ми", - сказала прем'єрка.

Фредеріксен заявила, що в Європі сформувалася практично одностайна думка щодо підтримки Україні.

"Іноді у нас виникають внутрішні дискусії... Але 26 проти одного", - наголосила очільниця уряду Данії.

Допомога Данії для України

Варто зазначити, що Данія від початку повномасштабного вторгнення російських військ підтримує Україну.

Країна надала Україні фінансову та гуманітарну допомогу, підтримала санкції ЄС проти Росії і Білорусі, а також виділяє військову допомогу для української армії. Разом з Нідерландами Данія очолила авіаційну коаліцію з передачі винищувачів F-16.

Метте Фредеріксен на конференції Globsec Forum наголосила, що данські F-16 "вже працюють" в Україні. Також Данія дозволила Україні використовувати надану зброю для ударів по Росії.

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