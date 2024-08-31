Альтернатив перемозі України у війні немає, - прем'єрка Данії

Альтернативи перемоги України у війні з Росією немає. Виграш РФ буде не лише програшем України, але поразкою Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен на конференції Globsec Forum у Празі 31 серпня.

Вона наголосила, що Україна повинна виграти війну. На її думку, це "неминучий розвиток". "Немає альтернативи виграшу України у війні. Тому що якщо виграє Росія, то не тільки Україна зазнає поразки, але й усі ми", - сказала прем'єрка. Фредеріксен заявила, що в Європі сформувалася практично одностайна думка щодо підтримки Україні. "Іноді у нас виникають внутрішні дискусії... Але 26 проти одного", - наголосила очільниця уряду Данії.