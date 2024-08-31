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Премьер Дании извинилась за задержку с F-16 для Украины: хотела передать еще в начале войны

Дания, Суббота 31 августа 2024 16:45
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Премьер Дании извинилась за задержку с F-16 для Украины: хотела передать еще в начале войны Фото: премьер Дании Мэтте Фредериксен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Дания хотела передать F-16 Украине еще в начале войны. Однако это решение принимается совместно с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Дании Мэтте Фредериксен.

"Прежде всего, я очень горжусь тем, что наши F-16 теперь работают в Украине. Мне жаль, что это заняло так много времени. Я была готова передать их с самого начала войны, но опять-таки у нас (в НАТО) - ред.) были достаточно длинные дискуссии о том, это хорошая идея, или нет, и, возможно, на этом стоит закончить дискуссии и просто сделать то, что нужно", - сообщила премьер.

Она сказала, что ныне истребители летают в Украине, и пилоты делают хорошую работу.

"К сожалению, мы потеряли одного из них несколько дней назад. От имени датского правительства мы заявили, что мы не накладываем ограничения на F-16, они должны применяться согласно международному праву", - отметила она.

Фредериксен подчеркнула, что Дания предоставила истребители Украине без ограничений, в соответствии с международным правом.

Напомним, что правительство Дании заявило, что не видит проблемы в том, что Украина применяет датское оружие во время операции в Курской области. Ведь это часть самообороны.

В то же время, сегодня во время участия в конференции Globsec Forum Фредериксен также отметила, что альтернативы победы Украины в войне с Россией нет. По ее мнению, выигрыш РФ будет не только проигрышем Украины, но и поражением Запада.

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