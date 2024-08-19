Данія дозволила ЗСУ завдавати ударів по Росії своєю зброєю
Уряд Данії не бачить проблеми у тому, що Україна застосовує данську зброю під час операції у Курській області. Адже це є частиною самооборони.
Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
За його словами, підтримка Данією України залишається незмінною попри наступ ЗСУ у Курській області.
"Самооборона цілком може включати в себе входження на територію агресора, - каже він. Якщо в рамках цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю в рамках правил війни", - заявив Расмуссен.
Він підкреслив, що використання данської зброї на російській землі також в рамках правил.
"Ви не можете встановити межу, що зброя може бути використана лише на українській території", - зауважив він.
Допомога Україні від Данії
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія надає військову підтримку та на постійній основі готує нові пакети допомоги українським військовим.
Раніше Данія разом із Німеччиною передала Україні ще вісім бойових танків Leopard 1A5 у рамках військової допомоги. А прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що Україні необхідно надати всі системи протиповітряної оборони, які зараз є у розпорядженні Данії.
Сьогодні ж уряд Данії анонсував новий пакет допомоги на суму 116 млн доларів для підтримки військових потреб України. Він спрямований на задоволення як короткострокових, так і довгострокових потреб України в оборонній сфері.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.