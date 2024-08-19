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Данія дозволила ЗСУ завдавати ударів по Росії своєю зброєю

Понеділок 19 серпня 2024 17:18
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Данія дозволила ЗСУ завдавати ударів по Росії своєю зброєю Фото: голова Міністерства закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Уряд Данії не бачить проблеми у тому, що Україна застосовує данську зброю під час операції у Курській області. Адже це є частиною самооборони.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

За його словами, підтримка Данією України залишається незмінною попри наступ ЗСУ у Курській області.

"Самооборона цілком може включати в себе входження на територію агресора, - каже він. Якщо в рамках цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю в рамках правил війни", - заявив Расмуссен.

Він підкреслив, що використання данської зброї на російській землі також в рамках правил.

"Ви не можете встановити межу, що зброя може бути використана лише на українській території", - зауважив він.

Допомога Україні від Данії

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія надає військову підтримку та на постійній основі готує нові пакети допомоги українським військовим.

Раніше Данія разом із Німеччиною передала Україні ще вісім бойових танків Leopard 1A5 у рамках військової допомоги. А прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що Україні необхідно надати всі системи протиповітряної оборони, які зараз є у розпорядженні Данії.

Сьогодні ж уряд Данії анонсував новий пакет допомоги на суму 116 млн доларів для підтримки військових потреб України. Він спрямований на задоволення як короткострокових, так і довгострокових потреб України в оборонній сфері.

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