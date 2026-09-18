Прем'єр Чехії вимагає, щоб Європа і США примусили Зеленського та Путіна до переговорів

Бабіш закликає до перемовин

За словами Бабіша, Європа і США мають зупинити війну дипломатичним шляхом. Інакше війна РФ проти України призведе до Третьої світової.

"Ми повинні зупинити цю війну. Зрозуміло, що Путін є агресором, він справді робить щось неприйнятне… Європа разом зі США повинна змусити і президента Зеленського, і президента Путіна сісти за стіл переговорів. Дипломатія - це не слабкість. Це єдиний шлях уперед", - заявив він.

Бабіш впевнений, що президент США Дональд Трамп посилає чіткий сигнал: ця війна передусім є європейською проблемою.

Європа ж, за словами Бабіша, "болісно пасивна, повністю нездатна або не бажає діяти".

Прем'єр-міністр Чехії зазначив, що повномасштабна війна РФ проти України триває на 99 днів довше, ніж Перша світова. І країни світу повинні запобігти глобальному конфлікту.

"Нам потрібне сильне європейське лідерство, яке буде діяти… Ціна нашого нинішнього вагання є руйнівною… Не боюся сказати це вголос: шлях, яким зараз іде світ, не веде до безпеки. Він веде прямо до воріт пекла. Він веде нас до Третьої світової війни", - заявив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Бабіш підтримав ідею Зеленського щодо спільної європейської системи ППО. Це посилить внесок Європи у НАТО.