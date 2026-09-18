RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Премьер Чехии требует, чтобы Европа и США принудили Зеленского и Путина к переговорам

16:30 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (Getty Images)

Договоренности насчет окончания войны России против Украины должны состояться ради безопасности Европы. Нужно вынудить руководителей стран сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на Пражском оборонном саммите, передает "Укринформ".

Бабиш призывает к переговорам

По словам Бабиша, Европа и США должны остановить войну дипломатическим путем. В противном случае война РФ против Украины приведет к Третьей мировой.

"Мы должны остановить эту войну. Понятно, что Путин является агрессором, он действительно делает что-то неприемлемое… Европа вместе с США должна заставить и президента Зеленского, и президента Путина сесть за стол переговоров. Дипломатия - это не слабость. Это единственный путь вперед", - заявил он.

Бабиш уверен, что президент США Дональд Трамп посылает четкий сигнал: эта война, прежде всего, является европейской проблемой.

Европа же, по словам Бабиша, "болезненно пассивна, полностью неспособна или не желает действовать".

Премьер-министр Чехии отметил, что полномасштабная война РФ против Украины длится на 99 дней дольше Первой мировой. И страны мира должны предотвратить глобальный конфликт.

"Нам нужно сильное европейское лидерство... Цена нашего нынешнего колебания разрушительна... Не боюсь сказать это вслух: путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада. Он ведет нас к Третьей мировой войне", - заявил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Бабиш поддержал идею Зеленского по поводу общей европейской системы ПВО. Это усилит вклад Европы в НАТО.

Кроме того, Украина создала новый формат сотрудничества под названием "Карпатская восьмерка" (С8). Он призван усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики. В С8 вошла и Чехия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЧехияВойна России против Украины