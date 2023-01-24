Прем’єр Чехії пояснив причину відмови від поставок Україні танків Leopard
Чехія не може поставити Україні танки Leopard 2, які вона почала отримувати від Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, яку приводить Welt.
"Наразі неможливо відправити Leopard 2, тому що ці танки потрібні нам для нашої безпеки", - пояснив Фіала.
Минулого року Чехія передала Україні радянські танки Т-72, а Німеччина зобов'язалась компенсувати цю допомогу своїми Leopard. Відомо, що у грудні Чехія отримала перший Leopard від Німеччини. Берлін має передати ще 14 бойових машин.
Чехія у складі своїх Збройних сил мала лише радянські танки. Частину із них Прага модернізувала та передала для потреб України.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, які їм надала Німеччина.
Пізніше Міноборони Чехії спростувало цю заяву та повідомило, що ніхто не просив і не пропонував Чехії надати ці танки.
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