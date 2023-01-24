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Премьер Чехии объяснил причину отказа от поставок Украине танков Leopard

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Вторник 24 января 2023 17:35
Премьер Чехии объяснил причину отказа от поставок Украине танков Leopard Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Чехия не может поставить Украине танки Leopard 2, которые она начала получать от Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиалы, которое приводит Welt.

"Пока невозможно отправить Leopard 2, потому что эти танки нужны нам для нашей безопасности", - объяснил Фиала.

В прошлом году Чехия передала Украине советские танки Т-72, а Германия обязалась компенсировать эту помощь своими Leopard. Известно, что в декабре Чехия получила первый Leopard от Германии. Берлин должен передать еще 14 боевых машин.

Чехия в составе своих вооруженных сил имела только советские танки. Часть из них Прага модернизировала и передала для нужд Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией.

Позже Минобороны Чехии опровергло это заявление и сообщило, что никто не просил и не предлагал Чехии предоставить эти танки.

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