Премьер Чехии объяснил причину отказа от поставок Украине танков Leopard
Чехия не может поставить Украине танки Leopard 2, которые она начала получать от Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиалы, которое приводит Welt.
"Пока невозможно отправить Leopard 2, потому что эти танки нужны нам для нашей безопасности", - объяснил Фиала.
В прошлом году Чехия передала Украине советские танки Т-72, а Германия обязалась компенсировать эту помощь своими Leopard. Известно, что в декабре Чехия получила первый Leopard от Германии. Берлин должен передать еще 14 боевых машин.
Чехия в составе своих вооруженных сил имела только советские танки. Часть из них Прага модернизировала и передала для нужд Украины.
Ранее СМИ сообщали, что Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией.
Позже Минобороны Чехии опровергло это заявление и сообщило, что никто не просил и не предлагал Чехии предоставить эти танки.
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