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Чехія передасть Україні танки Leopard? У Міноборони зробили заяву

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Чехія, Субота 21 січня 2023 11:03
Чехія передасть Україні танки Leopard? У Міноборони зробили заяву Фото: Чехія не планує передавати Україні танки Leopard 2, які отримає від Німеччини (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Чехія не планує передавати Україні танки Leopard 2, які отримає від Німеччини як компенсацію за передані Києву радянські танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Чехії.

"Закордонні ЗМІ повідомляють, що "Чехія та Словаччина, мабуть, готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України". Ця інформація є хибною. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з раніше укладеним договором, вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні", - йдеться у заяві.

При цьому в Міноборони Чехії заявили, що нічого подібного не обговорювалося і на засіданні Контактної групи з питань оборони на американській базі Рамштайн.

"Припущення, що Чехія замість танків Leopard отримає американські танки Abrams, також не відповідає дійсності", - додали в чеському оборонному відомстві.

Раніше повідомлялося, що Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, надані їм Німеччиною. Йшлося про близько 30 одиниць техніки.

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